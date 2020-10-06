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Kırıkkale’de 280 kişinin evi temizlendi

KIRIKKALE HABERLERİ  | 06.10.2020 14:10 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de "Yaşlıların Evlerinin Temizliği" projesi kapsamında kent genelinde, 65 yaş üstü ve kimsesiz 280 kişinin evi temizlendi.Kırıkkale Valiliği koordinesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının (SYDV) kent genelinde uyguladığı ’Yaşlıların Evlerinin Temizliği Projesi’ vatandaşların yüzünü güldürüyor.

Kırıkkale’de "Yaşlıların Evlerinin Temizliği" projesi kapsamında kent genelinde, 65 yaş üstü ve kimsesiz 280 kişinin evi temizlendi.
Kırıkkale Valiliği koordinesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının (SYDV) kent genelinde uyguladığı ’Yaşlıların Evlerinin Temizliği Projesi’ vatandaşların yüzünü güldürüyor. Proje ile 65 yaş üzerinde, sosyal ve ekonomik yönden yoksulluk içinde olup bakacak kimsesi olmayan ayrıca yıllarca yaşadığı yeri terk etmek istemediğinden dolayı huzurevi hizmetini kabul etmeyen bakıma muhtaç yaşlılara evde temizlik hizmeti veriliyor. Şu ana kadar 17 personelin istihdam edildiği proje kapsamında il merkezinde 100, ilçelerde ise 180 yaşlı vatandaşa evde bakım hizmeti sağlandı.
Uygulamadan son derece memnuniyet duyduklarını, devletin şefkat ve merhametli elini hissettiklerini ifade eden vatandaşlar, emeği geçenlere teşekkür etti.

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