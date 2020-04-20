YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. Kırıkkale’de 4 bin 471 haneye, 4 milyon 471 bin lira sosyal yardım

Kırıkkale’de 4 bin 471 haneye, 4 milyon 471 bin lira sosyal yardım

KIRIKKALE HABERLERİ  | 20.04.2020 14:51 | Son Güncelleme

Kırıkkale Valiliği, kent genelinde 4 bin 471 haneye, 4 milyon 471 bin Türk Lirası ödemelerinin yapılacağını bildirdi.Çin’de ortaya çıkarak pek çok ülkeye yayılan ve pandemi olarak ilan edilen korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında ihtiyacı olan hanelere sosyal yardım ödemelerinin başlanacağı belirtildi.

Kırıkkale’de 4 bin 471 haneye, 4 milyon 471 bin lira sosyal yardım

Kırıkkale Valiliği, kent genelinde 4 bin 471 haneye, 4 milyon 471 bin Türk Lirası ödemelerinin yapılacağını bildirdi.
Çin’de ortaya çıkarak pek çok ülkeye yayılan ve pandemi olarak ilan edilen korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında ihtiyacı olan hanelere sosyal yardım ödemelerinin başlanacağı belirtildi. Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında,Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan bin TL’lik 2. faz sosyal yardımlar, PTT görevlileri ve Vefa Sosyal Dayanışma görevlilerince vatandaşlarımıza evlerinde ulaştırılıyor. İlimiz genelinde 4 bin 471 haneye, 4 milyon 471 bin Türk lirası ödeme yapılacak" ifadeleri kullanıldı.

Kırıkkale’de 4 bin 471 haneye, 4 milyon 471 bin lira sosyal yardım

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Prof. Orhan Yıldız: Tedaviyi görseniz evden çıkmazdınız Prof. Orhan Yıldız: Tedaviyi görseniz evden çıkmazdınız
Kartal'da korkunç olay! Yanan otomobilden çıktı Kartal'da korkunç olay! Yanan otomobilden çıktı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aksaz’dan maske eleştirisi

Aksaz’dan maske eleştirisi

Eyüpsultanlı öğrenciler AYT ile kendilerini test etti

Eyüpsultanlı öğrenciler AYT ile kendilerini test etti

Sigara tiryakisi vatandaştan Korona virüs önlemi

Sigara tiryakisi vatandaştan Korona virüs önlemi

Sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinin bahçesini renklendirdiler

Sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinin bahçesini renklendirdiler

Vali Günaydın’dan sokağa çıkma kısıtlamasına uyanlara teşekkür

Vali Günaydın’dan sokağa çıkma kısıtlamasına uyanlara teşekkür

İzmir'de çilek hasadı Kovid-19'a rağmen sorunsuz devam ediyor

İzmir'de çilek hasadı Kovid-19'a rağmen sorunsuz devam ediyor

Kırıkkale Namaz Vakitleri 20 Nisan Pazartesi

İmsak
04:23
Sabah
05:54
Öğle
12:50
İkindi
16:34
Akşam
19:36
Yatsı
21:01

Kırıkkale Nöbetçi Eczaneler20 Nisan Pazartesi

Kara Eczanesi
Merkez
Özercanlar Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Valilikten vatandaşlara ’korona virüs’ uyarısı: "Havaların ısınması bizleri yanıltmasın"

Valilikten vatandaşlara ’korona virüs’ uyarısı: "Havaların ısınması bizleri yanıltmasın"

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'den koronavirüs açıklaması:

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'den koronavirüs açıklaması:

Mahalle muhtarı yaşlıların hizmetine koşuyor

Mahalle muhtarı yaşlıların hizmetine koşuyor

Başkan Saygılı’dan sağlık personellerine jest

Başkan Saygılı’dan sağlık personellerine jest

Mineral zengini "Delice tuzu"nun sıvısı da üretilecek

Mineral zengini "Delice tuzu"nun sıvısı da üretilecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.