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Kırıkkale'de ay çekirdeği fabrikasında iş makinesine sıkışan işçi öldü

KIRIKKALE HABERLERİ  | 03.06.2020 19:52 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de ay çekirdeği fabrikasında iş makinesine sıkışan işçi öldü

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde ay çekirdeği işlenen fabrikada helezon makinesine başını ve omzunu kaptıran işçi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ndeki fabrikada teknik eleman olarak çalışan Mustafa Can, çekirdeğin depolandığı yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki siloya malzeme taşıdığı sırada iş arkadaşı Yaşar S'nin yanlışlıkla çalıştırdığı makineye başını ve omzunu kaptırdı.

Can, iş arkadaşlarınca bulunduğu yerden çıkarıldı ancak aşağıya indirilemedi.

İhbar üzerine olay yerine giden AFAD ve Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden indirilen işçi, ambulansla Karakeçili Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Can, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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