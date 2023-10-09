YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. Kırıkkale'de baba ve oğlunun silahla yaralanmasıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı

Kırıkkale'de baba ve oğlunun silahla yaralanmasıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı

09.10.2023 13:56 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de çıkan silahlı kavgada baba ve oğlunun yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Yenimahalle Sakarya Caddesi'nde çıkan kavgada Y.K. ve oğlu R.K'nin tüfekle yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan O.B, B.B. ve A.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Yenimahalle Sakarya Caddesi'nde dün, Y.K. ve oğlu R.K. ile ailevi meseleler nedeniyle husumetli oldukları iddia edilen dünürleri O.B, B.B. ve A.B. arasında silahlı kavga çıkmıştı. Kavgada, Y.K. ve oğlu R.K. tüfekle vurularak yaralanmış, kaçan zanlılar O.B, B.B. ve A.B. gözaltına alınmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekim ayında tatilcilerin tercihi Ölüdeniz olduEkim ayında tatilcilerin tercihi Ölüdeniz oldu
Zeytin hırsızları suçüstü yakalandıZeytin hırsızları suçüstü yakalandı
Gençler Beyzbol5 Dünya kupası Ankara’da oynanacakGençler Beyzbol5 Dünya kupası Ankara’da oynanacak
Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale silahlı kavga

Kırıkkale Namaz Vakitleri 9 Ekim Pazartesi

İmsak
05:20
Sabah
06:42
Öğle
12:38
İkindi
15:50
Akşam
18:24
Yatsı
19:42

Kırıkkale Nöbetçi Eczaneler 9 Ekim Pazartesi

Leblebicioğlu eczanesi
Merkez
Delice eczanesi
Delice
Anadolu eczanesi
Merkez
Rabia yilmaz eczanesi
Yahsihan
Rana eczanesi
Keskin
Karakeçili eczanesi
Karakecili
Tümünü Göster
Kırıkkale ECZANELER
Kırıkkale ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karısını eski kocasıyla kiraladıkları evde yakaladı! Öfkeden deliye döndü

Karısını eski kocasıyla kiraladıkları evde yakaladı! Öfkeden deliye döndü

Yarı fiyatına düştü! Tommy Hilfiger kartlıkta büyük fırsat

Yarı fiyatına düştü! Tommy Hilfiger kartlıkta büyük fırsat

Düğün şakası olay oldu! Cebinden çıkarttı

Düğün şakası olay oldu! Cebinden çıkarttı

Kızı ve torunuyla birlikte poz verdi! Bir gören bir daha baktı

Kızı ve torunuyla birlikte poz verdi! Bir gören bir daha baktı

Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor! Camper kalitesiyle tanışın

Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor! Camper kalitesiyle tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.