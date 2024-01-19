YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. Kırıkkale’de başıboş köpek dehşeti: Saldırıya uğrayan vatandaş yaralandı

Kırıkkale’de başıboş köpek dehşeti: Saldırıya uğrayan vatandaş yaralandı

İHA İHA
19.01.2024 07:53 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale’de başıboş köpeklerin saldırması neticesinde kolundan ve el bileğinden yaralanan 37 yaşındaki vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale’de başıboş köpek dehşeti: Saldırıya uğrayan vatandaş yaralandı

Kırıkkale’de özellikle sabah ve akşam saatlerinde gruplar halinde dolaşan başıboş sokak köpekleri vatandaşları huzursuz ediyor. Bazı vatandaşlar, evlerine giderken grup halinde dolaşan köpeklerden dolayı korku dolu anlar yaşıyor. Sanayi Mahallesi 3700. Sokak’ta dolaşan başıboş sokak köpekleri evine gitmek isteyen M.Y.’ye (37) de köpekler saldırdı. 37 yaşındaki vatandaş sağ el bileğinden ve kolundan yaralandı.

Çevredeki vatandaşlarında desteğiyle köpekten kurtulan vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından da Yüksek İhtisas Hastanesi’ne sevk edildi. Acil servis bölümünde tedavi altına alınan M.Y.’nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balıkesir’de gençler çölyak hastalığına dikkat çektiBalıkesir’de gençler çölyak hastalığına dikkat çekti
İstinat duvarı ile üzerinde bulunan 2 katlı inşaat halindeki ev göçtüİstinat duvarı ile üzerinde bulunan 2 katlı inşaat halindeki ev göçtü
Alaçam’da silah ve uyuşturucu ele geçtiAlaçam’da silah ve uyuşturucu ele geçti
Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale

Kırıkkale Namaz Vakitleri 19 Ocak Cuma

İmsak
06:29
Sabah
07:57
Öğle
13:01
İkindi
15:33
Akşam
17:56
Yatsı
19:18

Kırıkkale Nöbetçi Eczaneler19 Ocak Cuma

Özer eczanesi
Merkez
Acar eczanesi
Merkez
Delice eczanesi
Delice
Metin eczanesi
Karakecili
Mert eczanesi
Keskin
Altan eczanesi
Yahsihan
Tümünü Göster
Kırıkkale ECZANELER
Kırıkkale ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Minimal tasarımıyla vazgeçilmeziniz olacak! Stanley termosta kaçırılmayacak fırsat

Minimal tasarımıyla vazgeçilmeziniz olacak! Stanley termosta kaçırılmayacak fırsat

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.