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Kırıkkale'de çantasında uyuşturucu bulunan yolcu tutuklandı

07.11.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde, çantasındaki hediyelik eşyaların arasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında yolcu otobüsünü durdurdu.

Araçta yapılan kimlik sorgulaması sırasında yolculardan M.H.T'nin hareketlerinden şüphelenen ekipler, yolcuya ait çantada, hediyelik eşya paketleri arasına gizlenmiş 61 gram uyuşturucu madde ile 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.

Jandarma ekiplerinin aynı yerde durdurduğu takside ise 200 şişe bandrolsüz içki ve 200 sahte bandrol bulundu.

Gözaltına alınan sürücü S.T, savcının talimatıyla ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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Kırıkkale uyuşturucu jandarma

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