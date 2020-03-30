YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. Kırıkkale’de drone ile korona virüs denetimleri

Kırıkkale’de drone ile korona virüs denetimleri

KIRIKKALE HABERLERİ  | 30.03.2020 18:58 | Son Güncelleme

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında parklar, mesire ve piknik alanları gibi yerlerde drone ile havadan denetimler gerçekleştirildi.Kırıkkale Valiliğince, Çin’in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan, Türkiye dahil birçok ülkede etkisini gösteren korona virüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında önlemler üst seviyeye çıkartıldı.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında parklar, mesire ve piknik alanları gibi yerlerde drone ile havadan denetimler gerçekleştirildi.
Kırıkkale Valiliğince, Çin’in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan, Türkiye dahil birçok ülkede etkisini gösteren korona virüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında önlemler üst seviyeye çıkartıldı. Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte yer alan Çeşnigir Kanyonu, Karaahmetli Tabiat Parkı, kent ormanları, Kızılırmak bölgesindeki piknik alanlarındaki denetimlerini drone ile havadan gerçekleştirdi. Ekipler, yasaklara uymayan bazı vatandaşları da ikaz ederek evlerine gönderdi. Kent genelinde uygulanan yasaklara vatandaşların duyarlı olduğu da bildirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Onları koronavirüs de durduramadı! Her akşam aynı saatte... Onları koronavirüs de durduramadı! Her akşam aynı saatte...
İstanbul'da şoke eden görüntü! İstanbul'da şoke eden görüntü!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da ev yangını, bir itfaiye eri elektrik akımına kapıldı

Kütahya’da ev yangını, bir itfaiye eri elektrik akımına kapıldı

Köylüler Korona virüsten kurtulmak için kurban kesip dua ettiler

Köylüler Korona virüsten kurtulmak için kurban kesip dua ettiler

Vali Ömer Toraman: "Korona virüsle mücadelede yalnız değilsiniz"

Vali Ömer Toraman: "Korona virüsle mücadelede yalnız değilsiniz"

Diyarbakır’da sosyal mesafeyi korumak için bariyer yerleştirildi

Diyarbakır’da sosyal mesafeyi korumak için bariyer yerleştirildi

Domaniç’te ev yangını

Domaniç’te ev yangını

Edirne Valisi Canalp ile Bulgaristan Başbakanı Borisov tamponda buluştu

Edirne Valisi Canalp ile Bulgaristan Başbakanı Borisov tamponda buluştu

Kırıkkale Namaz Vakitleri 30 Mart Pazartesi

İmsak
05:01
Sabah
06:26
Öğle
12:55
İkindi
16:28
Akşam
19:15
Yatsı
20:34

Kırıkkale Nöbetçi Eczaneler30 Mart Pazartesi

Anadolu Eczanesi
Merkez
Kutay Sağlık Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Saygılı’dan sağlık personellerine jest

Başkan Saygılı’dan sağlık personellerine jest

Delice Belediyesi korona virüse karşı tedbirlerini arttırdı

Delice Belediyesi korona virüse karşı tedbirlerini arttırdı

Siyasilerden Engin Özkoç’a sert tepki

Siyasilerden Engin Özkoç’a sert tepki

Kırıkkale’de şehit isimleri cadde ve sokaklarda yaşatılacak

Kırıkkale’de şehit isimleri cadde ve sokaklarda yaşatılacak

Kırıkkale'de fabrikada iş makinesine sıkışan işçi öldü

Kırıkkale'de fabrikada iş makinesine sıkışan işçi öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.