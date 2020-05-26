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Kırıkkale’de ekmekler evlere kadar ulaştırıldı

KIRIKKALE HABERLERİ  | 26.05.2020 14:46 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kısıtlama kararı nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşlar için Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince mahallelerde ekmek dağıtımı yapılıyor.Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında 81 ilde alınan sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında vatandaşlar evlerinde kaldı.

Kırıkkale’de korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kısıtlama kararı nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşlar için Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince mahallelerde ekmek dağıtımı yapılıyor.
Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında 81 ilde alınan sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında vatandaşlar evlerinde kaldı. Vatandaşların mağdur olmaması için ekmek üretimine devam eden fırıncılar da, arabalarla ekmek dağıtımını sürdürdü. İhtiyaç sahibi vatandaşlara da Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, yardımlarını bayram süresinde devam ettirdi.

"Sokağa çıkma kısıtlamasında da vatandaşımızın yanındayız"
Kırıkkale Tüm Muhtarlar Dernek Başkanı ve Yenidoğan Mahalle Muhtarı Ağa Pehlivanlı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Öncelikle aziz milletimin Ramazan bayramını kutluyorum. Biz Vefa Sosyal Destek Grubu olarak bu sokağa çıkma kısıtlamasında Valiliğimizin başkanlığında verilen yardımları halkımıza birebir, kapı kapı, hane hane dolaşarak ihtiyacı olanlara teslim ediyoruz. Burada valimiz, başkanımız ve diğer büyüklerimizin destekleri ile halkımıza devletimizin hizmetlerini sunuyoruz. Bizim bu çerçevede vatandaşlarında gösterdiği ilgiden yasaklara uyduklarından dolayı da ayrıca biz de mutluyuz. Bir ’alo’ demeleri kadar yakınız. Yaşlılarımızı ziyaret ediyoruz. İhtiyacı olanların ihtiyacını karşılıyoruz. Bu şekilde devletimizin imkânlarını sunuyoruz. Bu korona virüs hastalığından dolayı, hayatımız biraz kısıtlı kademeli olarak devam ediyor. Camilerimiz kapalı, inşallah sağlıklı sıhhatli günlere erişiz mutlu hayatımıza devam ederiz. Çok şükür elimiz ayağımız tutuyor sağlıklıyız" dedi.

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