YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. Kırıkkale'de eşini bıçaklayarak öldüren sanığın yargılaması başladı

Kırıkkale'de eşini bıçaklayarak öldüren sanığın yargılaması başladı

15.12.2021 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de eşini bıçaklayarak öldüren sanığın yargılaması başladı

Kırıkkale'de eşini bıçaklayarak öldüren koca, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, taraf avukatları ve öldürülen Hacer Başkaya'nın (26) yakınları hazır bulundu.

"Canavarca hisle kasten öldürme" suçundan hakkında dava açılan tutuklu sanık S.B. (29) duruşmaya, Keskin T Tipi Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanık S.B, savunmasında, olay anını hatırlamadığını ve pişman olduğunu belirterek, uyuşturucu madde kullandığını da iddia etti.

Sanığın annesi E.B. de gelinin hiçbir suçunun olmadığını ve olay sırasında evde olduğunu öne sürdü.

Öldürülen Hacer Başkaya'nın aile fertleri şikayetçi olduklarını dile getirerek, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Taraf avukatlarının savunmasının ardından mahkeme heyeti, S.B'nin tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

İddiaya göre, S.B, 6 Haziran'da Etiler Mahallesi Kıbrıs Caddesi'ndeki evlerinde tartıştığı eşi Hacer Başkaya'yı boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürmüştü. Gözaltına alınan S.B, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Şiddet gerekçesiyle ayrılmıştı! Flaş açıklama Şiddet gerekçesiyle ayrılmıştı! Flaş açıklama
PARTNER "Direniyorum" "Direniyorum"
İYİ Partili Ağıralioğlu, Kırıkkale'de vatandaşlarla buluştuİYİ Partili Ağıralioğlu, Kırıkkale'de vatandaşlarla buluştu
Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Kırıkkale

Kırıkkale Namaz Vakitleri 15 Aralık Çarşamba

İmsak
06:23
Sabah
07:53
Öğle
12:46
İkindi
15:08
Akşam
17:29
Yatsı
18:54

Kırıkkale Nöbetçi Eczaneler15 Aralık Çarşamba

Nergis Eczanesi
Merkez
Özer Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Kırıkkale ECZANELER
Kırıkkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sakarya'da sürücüsü "dur" ihtarına uymayan otomobil, polis otosuna çarptı

Sakarya'da sürücüsü "dur" ihtarına uymayan otomobil, polis otosuna çarptı

Başkale'deki selzedelere beyaz eşya yardımı yapıldı

Başkale'deki selzedelere beyaz eşya yardımı yapıldı

Düzce'de hamsi festivalinde 5 ton balık tüketildi

Düzce'de hamsi festivalinde 5 ton balık tüketildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.