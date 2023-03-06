Kırıkkale'de gönüllü kadınlar "depremzedeler üşümesin" diye mesai yapıyor

İlçe Halk Eğitim Merkezi öğretmenleri ve gönüllü kursiyerleri, depremin ardından başladıkları çalışmaları ara vermeden sürdürüyor.

Yahşihan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sebahat Gültekin, AA muhabirine, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından bir planlama yaparak üretime başladıklarını söyledi.

Bu kapsamda ilk olarak polar battaniye, eşofman takımı ve şal üreterek bölgeye gönderdiklerini belirten Gültekin, şöyle konuştu:

"Ardından bakanlıktan gelen kumaşlarla uyku tulumu ürettik. Daha sonra da gönüllülerden karşıladığımız malzemelerle üretimlerimize devam ettik. Şu anda deprem bölgelerinden ilimize gelen ve KYK yurtlarında kalan depremzede çocuklar için eşofman takımı ve pijama üretiyoruz. Yine kadınlarımız için etek ve çeşitli giyisi üretimine devam ediyoruz. Halk Eğitim Merkezlerimizi depremzedelerin ihtiyaçlarını giderecek şekilde üretim merkezi olarak kullanmaya devam edeceğiz. Öğretmen ve gönüllü kursiyerlerimizin emeklerine teşekkür ediyoruz."

El sanatları öğretmeni Büşra Tosun da battaniye, yorgan ve birçok giysi ürettiklerini dile getirdi.

Depremzedelere faydalı olabilmek amacıyla çalıştıklarını anlatan Tosun, "İnşallah üşümeden rahat bir şekilde ürünleri kullanırlar. Gönüllü 24 kursiyerle dönüşümlü olarak üretimleri gerçekleştirdik. Depremzedelerin ihtiyaçları dahilinde her zaman üretime hazırız." dedi.

Kursiyerlerden Naime İnan ise depremzedeler için ellerinden geleni yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini kaydetti.

