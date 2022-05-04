Kırıkkale'de iki minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

İbrahim K. idaresindeki 01 RG 741 plakalı minibüs, Kırıkkale-Kayseri kara yolu Keskin Devlet Hastanesi karşısında emniyet şeridinde duran Bekir Ö'nün (31) kullandığı minibüsle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Bekir Ö. ile aynı araçtaki Ozan A. (29) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Bekir Ö'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.



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