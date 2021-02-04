YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. Kırıkkale’de kaçak cep telefonu operasyonu

Kırıkkale’de kaçak cep telefonu operasyonu

04.02.2021 12:04 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale’de bir iş yerinde yapılan aramalarda gümrük kaçağı cep telefonları ve telefon ekranları ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Kırıkkale’de bir iş yerinde yapılan aramalarda gümrük kaçağı cep telefonları ve telefon ekranları ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler kentte kaçak ya da klonlanmış cep telefonu satışı yapan iş yerlerine yönelik operasyon düzenledi.
Ekipler tarafından İ.Y. isimli şahsın iş yerinde yapılan aramalarda 11 gümrük kaçağı cep telefonu ve 15 cep telefonu ekranı ele geçirildi. Söz konusu şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Çorapla uyuyorsanız... Çorapla uyuyorsanız...
Onun bağımlılığı başka! Günde 10 litre içiyor Onun bağımlılığı başka! Günde 10 litre içiyor

Kırıkkale Namaz Vakitleri 4 Şubat Perşembe

İmsak
06:19
Sabah
07:44
Öğle
13:05
İkindi
15:50
Akşam
18:15
Yatsı
19:35

Kırıkkale Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Perşembe

Akbudak Eczanesi
Merkez
Emin Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Kırıkkale ECZANELER
Kırıkkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Muhtarlardan büyükşehir ve MASKİ’ye teşekkür

Muhtarlardan büyükşehir ve MASKİ’ye teşekkür

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yunusemre’de yağış seferberliği

Yunusemre’de yağış seferberliği

AVM’de uzun kuyruklar oluştu, sosyal mesafe unutuldu

AVM’de uzun kuyruklar oluştu, sosyal mesafe unutuldu

Yeni Malatyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Diğer Haberler

Kırıkkale’de kaçak cep telefonu operasyonu

Kırıkkale’de kaçak cep telefonu operasyonu

KOM polisinden ’kaçak tütün’ operasyonu: Kaçak tütün ve çok sayıda makaron ele geçirildi

KOM polisinden ’kaçak tütün’ operasyonu: Kaçak tütün ve çok sayıda makaron ele geçirildi

Kırıkkale’de zabıtalara ’narkorehber’ eğitimi

Kırıkkale’de zabıtalara ’narkorehber’ eğitimi

Kırıkkale’de ‘Yahşi Masa’ ihtiyaç sahiplerinin yanında

Kırıkkale’de ‘Yahşi Masa’ ihtiyaç sahiplerinin yanında

Kırıkkale Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor

Kırıkkale Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor

Kırıkkale’de aranan 4 şüpheli gözaltında

Kırıkkale’de aranan 4 şüpheli gözaltında

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.