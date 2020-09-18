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Kırıkkale’de kınalı keklik salımı yapıldı

KIRIKKALE HABERLERİ  | 18.09.2020 15:52 | Son Güncelleme

Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesindeki Karaahmetli Tabiat Parkında, doğaya 60 adet kınalı keklik salımı gerçekleştirildi.Kırıkkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte, Bahşılı ilçesine bağlı Karaahmetli köyündeki Tabiat Parkında kınalı keklik salımı gerçekleştirildi.

Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesindeki Karaahmetli Tabiat Parkında, doğaya 60 adet kınalı keklik salımı gerçekleştirildi.
Kırıkkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte, Bahşılı ilçesine bağlı Karaahmetli köyündeki Tabiat Parkında kınalı keklik salımı gerçekleştirildi. Konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Bahşılı Kaymakamı Bekir Yalçın, yaban hayatının geliştirilmesi amacıyla yıllık programlar dahilinde bu sene içerisinde doğaya 750 adet kınalı keklik bırakıldığını söyledi. Yalçın, "Bu keklikler kene ile mücadelede kapsamında önemli görevler ihtiva ediyorlar. Bugün burada 60 tanesinin salımını yaptık ama sene boyunca 750 tanesinin salımını yapmış olduk. İl Müdürümüz konuyu hassasiyetle takip ediyor" dedi.
Kınalı keklik salım programına Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Bahadır Gürleyik ve görevli personel katıldı.

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