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Kırıkkale'de kısıtlamayı fırsat bilerek hırsızlık yapmaya çalışan şüpheli yakalandı

KIRIKKALE HABERLERİ  | 02.01.2021 11:27 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de kısıtlamayı fırsat bilerek hırsızlık yapmaya çalışan şüpheli yakalandı

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında yılbaşında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek yüksek hızlı tren hattı inşaatından hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yukarımahmutlar köyünde devriye görevi sırada, yüksek hızlı tren hattı inşaatında bir şüphelinin demir rayları minibüse yüklediğini fark etti.

İnşaattan rayları çaldığı tespit edilen R.E. suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin, çeşitli suçlardan kaydı olduğu belirlendi.

Zanlıya ayrıca Kovid-19 salgınına yönelik tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, şüphelinin aracına yüklediği yaklaşık 2 ton ray, şirket yetkililerine teslim edildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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