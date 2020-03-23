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Kırıkkale’de korona virüs denetimi

KIRIKKALE HABERLERİ  | 23.03.2020 17:09 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de, Korona virüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek amacıyla olağanüstü önemler alınırken gıda işletmeleri de denetleniyor.Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekiplerince, Korona virüsünün (Kovid-19) daha da yayılmasını engellemek amacıyla kent genelindeki gıda işletmelerinde alınacak teknik ve hijyenik önlemlere ilişkin denetim ve bilgilendirme çalışmaları yapılıyor.Yürütülen çalışmaları değerlendiren İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, "Tüketicilerimizin tarladan sofraya kadar uzanan süreçte sağlıklı ve hijyenik gıdaya ulaşımını sağlamak için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor.

Kırıkkale’de, Korona virüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek amacıyla olağanüstü önemler alınırken gıda işletmeleri de denetleniyor.
Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekiplerince, Korona virüsünün (Kovid-19) daha da yayılmasını engellemek amacıyla kent genelindeki gıda işletmelerinde alınacak teknik ve hijyenik önlemlere ilişkin denetim ve bilgilendirme çalışmaları yapılıyor.
Yürütülen çalışmaları değerlendiren İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, "Tüketicilerimizin tarladan sofraya kadar uzanan süreçte sağlıklı ve hijyenik gıdaya ulaşımını sağlamak için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Gıda Denetim ekiplerimiz 7 gün 24 saat prensibi ile çalışıyor. Halkımızın sağlığı için ’biz denetimdeyiz, siz evinizde kalın’" şeklinde konuştu.
Denetimlerin 23-27 Mart tarihleri arasında yapılacağı bildirildi.

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