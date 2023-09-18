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Kırıkkale'de kuş bakışı "Allah" lafzıyla dikkati çeken külliyenin inşası tamamlandı

18.09.2023 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de kuş bakışı "Allah" lafzının göründüğü İslami Değerler Külliyesi'ndeki Mescid-i Rağbet Camisi'nin inşası tamamlandı.

Cidde Başkonsolosluğu eski basın ataşesi Bahattin Akyön'ün girişimleriyle Karacalı köyü girişindeki 5 dönüm arazide 2015 yılında yapımına başlanan cami, 4 yarım hilal şeklinde tasarlandı.

Manevi havayı yansıtması açısından Kur'an kursları bölümüne Kabe revaklarını andıran özel revaklar yapılan camiye gökyüzünden bakıldığında "Allah" lafzı dikkati çekiyor.

Hayırseverlerin katkısıyla yaptırılan İslami Değerler Külliyesi, 22 Ekim'de açılacak.

Bahattin Akyön, AA muhabirine, İslami Değerler Külliyesi'ndeki Mescid-i Rağbet Camisi'nin Kırıkkale'de ilkleri barındıran bir eser olduğunu söyledi.

Külliye hakkında bilgi veren Akyön, şöyle konuştu:

"Külliyemizin ve camimizin en büyük özelliklerinden biri, 4 hilal şeklinde yarım kubbeden oluşması. İslam'ın nurunu ve nişanesini hilalle dört bir yöne temsil eyledik. Bir diğer özelliği de semadan bakıldığında 'Allah' lafzını Anadolu'nun bağrına mühür şekilde vurduğumuz ve 'Allah' lafzı üzerine kurulu bir cami inşa edildi. Gece ışıklar yandığında 'Allah' lafzı semadan gözüküyor. Bir diğer özelliği de Selçuklu mimarisine uygun, tamamen taşla yapılmış bir cami. Aynı zamanda Osmanlı ve modern Türk mimarisinden esinlenerek 2 minareli tasarlandı."

Akyön, külliyede 500 kişilik erkek, 250 kişilik kadın alanı olmak üzere 2 ayrı mescidin bulunduğunu dile getirdi.

Külliyede kütüphane, gasilhane, imam evi, lojman ve misafirhane bulunduğunu anlatan Akyön, külliyenin yapımında kendilerine destek verenlere teşekkür etti.

"8 YILDA TAMAMLANDI"

Akyön, "Burası gönüllülük esasına uygun olarak yapıldı ve 8 yılda tamamlandı. Ayrıca öyle bir noktada ki Kırıkkale'nin her tarafından görülebiliyor." dedi.

Bahattin Akyön, farklı etkinliklerle gençleri külliyede buluşturacaklarını sözlerine ekledi.

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