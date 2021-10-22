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Kırıkkale'de meslek lisesinden ekonomiye 1 milyon 200 bin lira katkı

22.10.2021 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi: - Sadece bu meslek lisemizde öğrencilerimiz, yıllık 1 milyon 200 bin lira devlet bütçesine katkı sağlıyor"

Kırıkkale'de Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde üretilen masa, sıra ve dolaplardan devlet bütçesine yıllık 1 milyon 200 bin lira katkı sağlanıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi ve beraberindekiler, meslek lisesini ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerden üretim hakkında bilgi aldı.

Üretimle ilgili gazetecilere bilgi veren Tüfekçi, Milli Eğitim Bakanlığının özellikle son yıllarda mesleki eğitim konusunda önemli adımlar attığını söyledi.

Bu kapsamda Kırıkkale'deki 5 meslek lisesinde de Bakanlığın desteğiyle çalışma yapıldığını anlatan Tüfekçi, şunları belirtti:

"Şu anda bulunduğumuz meslek lisemizde mobilya ve metal alanında çalışma yapılıyor. Öğrencilerimizin en iyi şekilde yetişmesi için gelişen teknolojiye uyum sağlayarak ve revize ederek eğitimlere devam ediyoruz. Mobilya ve metal bölümünde 60 öğrencimiz aktif şekilde yıllık 12 bin sıra, 12 bin öğretmen masası ve 12 bin dolap üretiyor. Sadece bu meslek lisemizde öğrencilerimiz yıllık 1 milyon 200 bin lira devlet bütçesine katkı sağlıyor. Bu, ülke ekonomisine ciddi bir katkı sağlıyor. Hem de kendilerini geliştirmiş oluyorlar, derslerini uygulamalı olarak öğreniyorlar."

Tüfekçi, burada üretilen sıra, masa ve dolapların ilin ihtiyaçlarını rahatlıkla karşıladığını belirterek, başka kentlere de malzeme gönderdiklerini söyledi.

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