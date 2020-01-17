Kırıkkale’de öğrencilere karne ile birlikte kitap dağıtıldı

Kırıkkale’de, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının birinci dönemi sona ererken karne alan 48 bin 90 öğrenciye kitap da hediye edildi.

Kırıkkale’de okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan öğrenciler bugün karne aldı. Kırıkkale İsmail Üstüner İlkokulu’nda düzenlenen karne dağıtım törenine Vali Yardımcısı Sait Özkılınç, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, öğretmenler ve öğrenci velileri katıldı. Sınıfları ziyaret eden protokol üyeleri öğrencilere karnenin yanı sıra kitap da hediye etti.

Karne töreninin ardından da iki haftalık yarıyıl tatili başladı. Okul öncesinde 57 okulda 4 bin 409, temel eğitimde 154 okulda 29 bin 544, orta öğretimde 61 okulda 14 bin 137 öğrenci olmak üzere 48 bin 90 öğrenci tatile girdi. İkinci dönem ise 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili de 6-10 Nisan’da yapılacağı bildirildi.

