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Kırıkkale’de özel öğrencilere iki anlamlı proje

KIRIKKALE HABERLERİ  | 22.02.2020 10:40 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de özel okullarda eğitim gören öğrencilere yönelik hazırlanan "Engelsiz Gülüşler" projesi ile "Engelsiz Üniversite Buluşmaları" için imzalar atıldı.Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ile Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof.

Kırıkkale’de özel okullarda eğitim gören öğrencilere yönelik hazırlanan "Engelsiz Gülüşler" projesi ile "Engelsiz Üniversite Buluşmaları" için imzalar atıldı.
Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ile Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı özel eğitim okullarındaki öğrenciler için hazırlanan "Engelsiz Gülüşler" projesi ile "Engelsiz Üniversite Buluşmaları" projesi çerçevesinde protokol imzaladı. Törende konuşan Vali Sezer, özel çocukların gülümsemesinin, onlardaki gelişimin ailelerinin sevinci her şeye değeceğini ifade ederek özverili ailelerin yükünü toplum olarak paylaşarak yüklerini bir nebzede olsun hafifletilmesi gerektiğini ve bu yönde atılan tüm çalışmaları desteklediklerini söyledi.
“Engelsiz Gülüşler” projesi ile kentte bulunan 4 özel eğitim okulda eğitimini sürdüren özel gereksinimli öğrencilere ağız ve diş sağlığı hizmetinin ulaştırılması ve bu öğrencilerin ailelerine ağız ve diş sağlığı ile ilgili eğitimlerin verilmesi planlanıyor. “Engelsiz Üniversite Buluşmaları” projesi ile de; Kırıkkale Üniversitesi’nin imkan ve yeterliliklerini kullanan bir yaklaşımla özel gereksinimli öğrencilerin ve ailelerinin, eğitim ve yaşam kalitesinin arttırılarak toplum içerisinde konforlu ve katılımcı bir şekilde yaşamlarını sürdürmelerine katkı sağlanması amaçlanıyor.
İmza törenine Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hüsnü Bengin Efetürk, KÜ Öğretim Üyeleri, Özel Eğitim Okul Müdürleri katıldı.

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