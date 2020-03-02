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Kırıkkale’de park ve yeşil alanlarda yaz bakımı

KIRIKKALE HABERLERİ  | 02.03.2020 13:28 | Son Güncelleme

Kırıkkale Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü şehir merkezinde ve mahallelerde bulunan parkların yaz ayları için bakımına başladı.

Kırıkkale Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü şehir merkezinde ve mahallelerde bulunan parkların yaz ayları için bakımına başladı. Her sene olduğu gibi bu yıl da bir birinden farklı çiçek ve bitkiler parkları süsleyecek.
Kırıkkale Belediyesi Park ve Bahçeleri Müdürlüğü tarafından şehir merkezinde ve mahallelerde bulunan park ve yeşil alanlar bahar bakımına alındı. Yaz aylarının vazgeçilmez mekanları olan park ve bahçelerde havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte hummalı bir çalışma başlatıldı. Park Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, “Park ve bahçeler vatandaşlarımızın en büyük sosyal faaliyet alanları, bu mekanlardı gerekli bakım çalışmalarını yapıyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın bir günlük stresten bir nebze uzaklaştıkları alanları daha kullanılabilir hale getirmek” ifadelerini kullandı.
Bahar mevsiminin gelmesi ile birlikte park, bahçe ve yeşil alanların bakıma alınmasının yanı sıra şehir merkezinde ve yol kenarlarında bulunan ağaçların da budanarak gençleştirme çalışmalarının yapıldığını ifade eden Park Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri “Aynı zamanda Belediyemize ait seramızda bahar mevsiminde dikilecek çiçeklerin yetiştirme çalışmaları da devam ediyor. Hayat kaynağımız olan yeşil alanların düzenlenmesi ve bakımı, şehrimizin dört mevsim daha güzel görünmesi için ekiplerimiz yoğun bir çaba harcıyorlar” şeklinde bilgi verdi.
Yetkililer, park ve bahçelerde yapılan bahar bakım çalışmalarının yaz boyunca da sürdürüleceğini ifade etti.

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