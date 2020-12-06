Kırıkkale’de sokak hayvanlarına şefkat eli

Kırıkkale Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonunda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına şefkat elini uzattı. Ekipler şehrin farklı bölgelerine bol miktarda mama ve su bıraktı.

Kırıkkale Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günlerini tam mesai harcayarak geçirdi. Ekipler Nene Hatun Caddesinde oluşan kanal arızasının giderilmesi ile çeşitli bölgelerde deforme olan yollarda asfaltlama çalışması yaptı. Ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çeviren ekipler Kırıkkale’nin en işlek yerlerinden olan Zafer Caddesi üzerindeki ağaçların bakımını gerçekleştirdi. Normal mesai günlerinde araç ve yaya trafiğine ağaçların budama esnasında Zafer Caddesinin kapatılması gerekirken sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile buna gerek duyulmadan cadde üzerindeki ağaçlar budanarak kışlık bakımları yapıldı.

Hayvanseverlerin takdirini topladı

Sokağa çıkma kısıtlamasından en çok etkilenen ise sokak hayvanları oldu. Daha önceki sokağa çıkma yasaklarından dolayı idmanlı olan Kırıkkale Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğü ekipleri, şehrin farklı bölgelerine bol miktarda mama ve su bırakarak sokak hayvanlarının beslenmelerine yardımcı oldu. Yiyeceklerinin azaldığı bu günlerde şefkat elini uzatan belediye ekipleri, hayvanseverlerin takdirini topladı.