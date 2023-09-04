YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. Kırıkkale'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü, eşi yaralandı

Kırıkkale'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü, eşi yaralandı

04.09.2023 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü, eşi yaralandı

Kırıkkale'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü, eşi yaralandı

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

A.H.M. (33) idaresindeki 58 DS 599 plakalı otomobil, Kırıkkale-Çorum kara yolunun 35. kilometresinde yol kenarında park halinde bulunan L.Ö. yönetimindeki 71 FA 813 plakalı tıra çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobil sürücüsü kaza yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan eşi M.K.M. (26) ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

A.H.M'nin cenazesi, otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Atakum’da selin izleri temizleniyorAtakum’da selin izleri temizleniyor
Aksaray'daki selde hayatını kaybeden Gülseren En'in cenazesi, toprağa verildiAksaray'daki selde hayatını kaybeden Gülseren En'in cenazesi, toprağa verildi
Esendere Gümrük Kapısında 153 kilogram eroin ele geçirildiEsendere Gümrük Kapısında 153 kilogram eroin ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale Otomobil Tır kaza

Kırıkkale Namaz Vakitleri 4 Eylül Pazartesi

İmsak
04:42
Sabah
06:09
Öğle
12:50
İkindi
16:28
Akşam
19:21
Yatsı
20:43

Kırıkkale Nöbetçi Eczaneler 4 Eylül Pazartesi

Erdal eczanesi
Yahsihan
Metin eczanesi
Karakecili
Kaan eczanesi
Merkez
Keskin merkez eczanesi
Keskin
Doğan eczanesi
Merkez
Cennet eczanesi
Delice
Tümünü Göster
Kırıkkale ECZANELER
Kırıkkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Eve giren yarasayı böyle kovaladı! Eğlenceli anlar viral oldu

Eve giren yarasayı böyle kovaladı! Eğlenceli anlar viral oldu

Okula ve Şehre Dönüş fırsatları başladı! Binlerce ürün yarı fiyatına...

Okula ve Şehre Dönüş fırsatları başladı! Binlerce ürün yarı fiyatına...

Tepki çeken görüntüler! Aracından inmeyen hamile kadını vurdu

Tepki çeken görüntüler! Aracından inmeyen hamile kadını vurdu

Dehşet anları kamerada! Koşarak 76 yaşındaki kadına saldırdı

Dehşet anları kamerada! Koşarak 76 yaşındaki kadına saldırdı

Çok satan Philips airfryer kısa bir süreliğine indirimde, kaçırmayın

Çok satan Philips airfryer kısa bir süreliğine indirimde, kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.