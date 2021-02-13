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Kırıkkale’de trafik kazası, 2 yaralı

13.02.2021 18:53 | Son Güncelleme:
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Kırıkkale’de trafik kazası, 2 yaralı

Kırıkkale’de iki otomobilin karıştığı kazada sürücüler yaralandı.Kaza merkez Etiler mahallesi Çevrealtı caddesi ile Karacaali caddesi kesişiminde meydana geldi.

Kırıkkale’de iki otomobilin karıştığı kazada sürücüler yaralandı.
Kaza merkez Etiler mahallesi Çevrealtı caddesi ile Karacaali caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nihat K. sevk ve idaresindeki 06 BTH 874 plakalı otomobil ile Mustafa K. idaresindeki 06 BD 5481 plakalı otomobil yol kesişiminde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Mustafa K.’nın kullandığı araç yol kenarına savruldu. Kazada araç sürücüleri hafif yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kırıkkale’de trafik kazası, 2 yaralı

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