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Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

11.01.2022 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent merkezinde uyuşturucu madde ticari yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu H.A.B, İ.İ. ve T.G'nin uyuşturucu madde sattığını ve uyuşturucu madde temini için aracılık ettiklerini belirledi.

Zanlılar, ikametlerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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