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Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

KIRIKKALE HABERLERİ  | 14.08.2020 20:12 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yer temin edenlere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 355 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli Ö.M. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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