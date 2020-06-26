Kırıkkale'de yetiştirilen ana arılar ülke geneline satılabilecek

MUHAMMET FATİH GÖKMEN - Kırıkkale'de Bahşılı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan ve Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca desteklenen proje kapsamında ana arı yetiştiriciliğine başlandı.

Ana Arı Yetiştiriciliği Projesi kapsamında Bahşılı ilçesindeki 2 üreticiye 1000'er kovan ve 10'ar damızlık ana arı desteği verildi.

Üreticiler, bölgeye en uygun çeşit olan Kafkas ve Anadolu ırkını yetiştirecek ve bunları Tarım ve Orman Bakanlığının Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) Projesi kapsamında Türkiye'nin her bölgesine satabilecek.

İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ana Arı Yetiştiriciliği Projesi'nin Bahşılı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlandığını söyledi.

Projenin KOP'a sunulduğunu ve uygun bulunarak desteklendiğini dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Proje, 2 bin ana arı kovanı, 20 damızlık ana arı temini ve arı yetiştiricilerinin eğitimini kapsayan 3 temel unsurdan oluşuyor. Bu, yüzde 70 destekli ve yüzde 30 üretici katkılı bir proje. Proje kapsamında ilçede 2 üreticimize 1000'er kovan ve 10'ar damızlık ana arı desteği verdik. Üreticilerimiz burada yetiştirdikleri ana arıları hem kendi ihtiyaçları için kullanacaklar hem il genelindeki arıcılara verebilecekler hem de çevre illerdeki arıcıların ana arı ihtiyaçlarını karşılamış olacaklar."