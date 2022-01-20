Kırıkkale'deki servis midibüsünün devrildiği kazada yaralanan işçilerden biri öldü

Kırıkkale'deki servis midibüsünün devrilmesi sonucu yaralanan işçilerden biri, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İşçileri taşıyan midibüsün dün devrilmesi sonucu ağır yaralanan Hasan Taplaktepe (42), tedavi gördüğü Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kırıkkale'de M.A. (24) idaresindeki işçi taşıyan 71 S 0281 plakalı midibüs, dün Millet Bulvarı'nda kontrolden çıkarak tren yoluna devrilmişti. Kazada sürücü ile araçta bulunan 14 işçi yaralanmıştı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz