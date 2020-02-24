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Kırıkkale’den sunulan 15 projeye 8,9 milyon lira hibe

KIRIKKALE HABERLERİ  | 24.02.2020 16:05 | Son Güncelleme

Ahiler Kalkınma Ajansı 2019 yılı mali destek programları kapsamında başarılı bulunan projeler hakkında açıklamalarda bulunan Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, kentten sunulan 15 projeye toplam 8,9 milyon Türk Lirası hibe sağlanacağını açıkladı.Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yatırımcılarımızın her zaman yanında olan devletimiz, yeni yatırım yapmak veya mevcut işini geliştirmek isteyen firmalarımıza çeşitli şekillerde mali destek sağlamaktadır.

Kırıkkale’den sunulan 15 projeye 8,9 milyon lira hibe

Ahiler Kalkınma Ajansı 2019 yılı mali destek programları kapsamında başarılı bulunan projeler hakkında açıklamalarda bulunan Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, kentten sunulan 15 projeye toplam 8,9 milyon Türk Lirası hibe sağlanacağını açıkladı.
Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yatırımcılarımızın her zaman yanında olan devletimiz, yeni yatırım yapmak veya mevcut işini geliştirmek isteyen firmalarımıza çeşitli şekillerde mali destek sağlamaktadır. Ahiler Kalkınma Ajansı da, 2019 yılında ilan ettiği İmalat Sanayii’nde Verimlilik ve Kurumsallaşma Mali Destek Programı kapsamında, bölge illerinde faaliyet gösteren firmalar için toplam 21 milyon TL kaynak ayırmıştı. İlimizdeki firmalar tarafından bu programa sunulan 9 proje başarılı bulunmuş ve toplam 7,9 milyon TL hibe almaya hak kazanmıştır. Kırıkkale, hem başarılı proje sayısı açısından hem de alınan toplam hibe miktarı açısından bölge illeri arasında ilk sırada yer almaktadır” ifadelerini kullandı.

"Bu ülkemizde işlerin iyi gittiğinin göstergesi"
Firmaların rekabetçi bir şekilde üretim yaparak ihracatlarını da artırıp hem ülke hem de il ekonomisine daha büyük katkı sağlayacaklarını belirten Sezer, şunları kaydetti:
"Firmaların bu destek ile daha modern makine ve ekipmana sahip olacak, ürünlerinin miktar, çeşit ve kalitelerini artıracak, eksik oldukları alanlarda danışmanlık alarak daha kurumsal bir yapıya kavuşacak ve daha fazla kişiyi istihdam edeceklerdir. Böylece verimliliklerini artıran firmalarımız rekabetçi bir şekilde üretim yaparak ihracatlarını da artıracak, hem ülke hem de il ekonomisine daha büyük katkı sağlayacaklardır. Kalkınma ajansı tarafından sağlanan bu desteğin ilimizden büyük ilgi görmesi, esasında firmalarımızın yatırım yapmaya istekli olduklarına işaret etmektedir. Diğer bir ifade ile yatırımcılar geleceğe güvenle bakmakta ve işlerini geliştirmek istemektedir. Bu da ülkemizde işlerin iyi gittiğinin ve gideceğinin önemli bir göstergesidir."

"Kırıkkale 5 il içinde ilk sırada"
Kırıkkale’den sunulan 15 proje olduğunu kaydeden Vali Sezer, "Yatırım kararlarının öne alınması ve yatırımların hızlandırılması açısından da kalkınma ajansı destekleri önemlidir. Bir projede, kalkınma ajansının sağladığı destek kadar firmalarda yatırım yapıyor. Dolayısıyla, ajans tarafından firmalara verilecek 7,9 milyon TL tutarında hibe, bunun en az iki katı kadar ilimize yatırım yapılacağı anlamına gelmektedir. Bu güzel tablonun ortaya çıkmasında emeği geçenleri ve başarılı projelerin sahiplerini kutluyorum, ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu projeler için toplam 960 bin Türk lirası kaynak tahsis edildi. Bu kaynak, eğitimde hizmet kalitesinin artırılması, dezavantajlı/kırılgan grupların sosyal sermayesinin artırılması ve toplumsal problemlerle mücadele yollarının geliştirilmesine yönelik projelerde kullanılacak. Her iki program göz önünde alındığında, Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından 2019 yılı mali destek programları kapsamında, Kırıkkale’den sunulan 15 projeye toplam 8,9 milyon Türk Lirası hibe sağlanacaktır. Bölgeye tahsis desteklerin yüzde 36’sını almaya hak kazanan Kırıkkale, 5 il içinde ilk sırada yer almaktadır" ifadelerini kullandı.

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