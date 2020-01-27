YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Kırışıklıklara karşı 4 tüyo

Kırışıklıklara karşı 4 tüyo

ERZURUM HABERLERİ  | 27.01.2020 11:55 | Son Güncelleme

Dr.

Kırışıklıklara karşı 4 tüyo

Dr. Metehan Özgür, yaşlanma belirtilerinin başında gelen kırışıklıkların giderilmesi hakkında bilgi verdi.
Estetik Hekimi Dr. Metehan Özgür, "Yaşlanma belirtilerinin başında kuşkusuz ki kırışıklıklar geliyor. Kırışıklıkların oluşmasında bir çok etkili faktör vardır. Ancak bir çok kişinin sorunu haline gelen kırışıkları engelleye yardımcı olacak bazı yollar vardır" dedi.
Dr. Özgür, kırışıklıklar hakkına şu tüyoları verdi:
"Daha Fazla Balık Tüketin: Balık tüketimiyle alınan omega 3 yağ asitleri; ton balığı, somon, uskumru, alabalık gibi. Balıklarda oldukça zengin olarak bulunur. Bu yağ asitleri vücut için faydalı olmalarının yanı sıra cildi besler ve kırışıklıkların azalmasına yardımcı olur. Cildin genç, dolgun ve diri görünmesini sağlar.
Yeşil Renkli Besinler: A vitamini cilt için önemli bir vitamindir. Çünkü cilt hücrelerinin güçlenmesini sağlar ve cildi daha canlı ve parlak görünüme kavuşturur. Brokoli, ıspanak, pazı, kabak, maydanoz, pırasa, bezelye gibi. Besinler A vitamini açısında zengindir.
C Vitamini Cildi Gençleştiriyor: Mükemmel etkilere sahip olan C Vitamini cilt lekeleriyle savaşmaya yardımcı olur, kolojen üretimini arttırarak cilde daha genç bir görünüm kazandırır, cilt yüzeyini güçlendirir ve cildi yumuşatıp daha canlı görünüm verir. Cilt tonunu da düzenleyen C Vitamini yaşlanma belirtilerinin ortaya çıkmasını da geciktirir. Bu vitamin için Portakal, limon, kivi, mandalina, çilek, kavun, yeşil biber, rezene gibi. Besinler tüketebilirsiniz.
Tekrarlayan Mimik Hareketlerinden Kaçının: Gözleri kısarak bakma, kaş çatma, kaş kaldırma gibi. Sürekli tekrarlanan yüz hareketleri ciltte çizgiler oluşmasına neden olur. Ayrıca yüz kaslarının gereğinden fazla çalışmasına sebep olur. Bu nedenle bu tür mimik hareketlerinden kaçınılmalıdır."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
Bu yanlışlar cildi bozuyorBu yanlışlar cildi bozuyor
Depremzedeler için toplanan yardımlar dualarla uğurlandıDepremzedeler için toplanan yardımlar dualarla uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

İşçi servisi takla attı: 11 yaralı

İşçi servisi takla attı: 11 yaralı

Meral Akşener'den depremzedelere ziyaret

Meral Akşener'den depremzedelere ziyaret

Adıyaman'da soba zehirlenmesi!

Adıyaman'da soba zehirlenmesi!

Deprem sırasından bir sitede yaşanan panik anları kameralara yansıdı

Deprem sırasından bir sitede yaşanan panik anları kameralara yansıdı

Başkan Buluş güven tazeledi

Başkan Buluş güven tazeledi

Erzurum Namaz Vakitleri 27 Ocak Pazartesi

İmsak
05:55
Sabah
07:21
Öğle
12:32
İkindi
15:10
Akşam
17:34
Yatsı
18:55

Erzurum Nöbetçi Eczaneler27 Ocak Pazartesi

Filiz Eczanesi
Palandoken
Tuğra Eczanesi
Yakutiye
Erzurum Eczanesi
Yakutiye
Öztürk Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

SC Sarvın Türkiye de kaliteyi arttırıyor

SC Sarvın Türkiye de kaliteyi arttırıyor

Bu tedavi şeker hastalığını yok ediyor!

Bu tedavi şeker hastalığını yok ediyor!

Kışın ışıl ışıl cilt için bunlara dikkat!

Kışın ışıl ışıl cilt için bunlara dikkat!

Faça-jilet izleri nasıl geçer?

Faça-jilet izleri nasıl geçer?

Ahşap Dile Geldi, Ortaya Naht Sanatı Çıktı

Ahşap Dile Geldi, Ortaya Naht Sanatı Çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.