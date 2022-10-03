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Kırklareli asırlık camilere ev sahipliği yapıyor

03.10.2022 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balkanların ilk camisi Hızırbey, "Selimiye Camisi'nin minyatürü" olarak nitelenen Cedid Ali Paşa Camisi ile 1569-1570 yıllarında ibadete açılan Sokullu Mehmet Paşa Camisi gibi eserler İslam mimarisinin özelliklerini yansıtıyor - İl Müftüsü Yusuf Eviş: - "Camilerimiz şehrin tapusudur. İslam medeniyetinin olduğunun en büyük göstergesidir"

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde asırlar önce inşa edilen tarihi camiler, İslam mimarisinin özelliklerini taşıyor.

Tarihi kent, Balkanların ilk camisi Hızırbey, "Selimiye Camisi'nin minyatürü" olarak nitelenen Cedid Ali Paşa Camisi ile 1569-1570 yıllarında ibadete açılan Sokullu Mehmet Paşa Camisi'ne ev sahipliği yapıyor.

Kırklareli'nde 639 yıl önce inşa edilen Hızırbey Camisi, 6 asırlık estetiğini günümüze taşıyor.

Tarihi, mimari özellikleri ve hat yazılarıyla dikkati çeken, halk arasında "Büyük Cami" olarak da bilinen Hızırbey Camisi, 1383'te Köse Mihalzade Hızır Bey tarafından yaptırıldı.

Kesme taş ve tek şerefeli, kütük kare ve kurşun kaplama külahlı minaresi, Balkan Savaşı'nda Bulgarlar tarafından yarıya kadar yıkıldı. Minare, daha sonra tekrar yapıldı.

Erken Osmanlı dönemi yapılarından olan ve zengin kalem işi süslemeleriyle dikkati çeken caminin iç duvarlarındaki büyük harfli yazılar, Kastamonulu hattat Tevfik tarafından yazıldı.

1000 kişinin aynı anda ibadet edebileceği kapasiteye sahip cami, 1824, 1987 ve 2009 yıllarında onarım gördü.

İl Müftülüğü tarafından ses ve ışık sistemleri bakımından geçirilen tarihi camiye ibadet edenlerin yanı sıra turistler de geliyor.

- "Selimiye'nin provası" niteliği taşıyan tarihi cami: Cedid Ali Paşa

Cedid Ali Paşa tarafından 1555 yılında Mimar Sinan'a yaptırılan Cedid Ali Paşa Camisi, 4 satırlık Türkçe inşa kitabesi ve 10 satırlık tamir kitabesi ile dikkati çekiyor.

Kare bir plan üzerine kesme küfeki taşı kullanılarak inşa edilen caminin üzeri, kurşun kaplı büyük bir kubbeyle örtülü.

Kendisinden yaklaşık 20 yıl sonra inşa edilen Selimiye Camisi'nin "minyatürü" olarak nitelenen, belirli dönemlerde çeşitli restorasyonlar gören camideki birçok önemli kalem işi, bu restorasyon işlemleri sırasında çimentodan arındırıldı.

Tek şerefeli minaresi Balkan Harbi'nde Bulgarlar tarafından yıkılan cami, onarılarak yeniden ibadete açıldı.

- Sokullu Mehmet Paşa Cami

Lüleburgaz ilçesinde Sokullu Mehmet Paşa tarafından 1569-1570 yıllarında ibadet, ticaret ve eğitim amaçlı yapılan külliyenin içerisindeki cami, kültürel zenginliğiyle ön plana çıkıyor.

Üç girişi bulunan cami, kalem işi süslemeleriyle dikkat çekiyor.

Ana mekanı doğu - batı yönünde kemerle genişletilen ve dört kenarında yer alan köşe kuleleri ile yapıya görkemli bir görüntü kazandırılan camide, klasik devri yansıtan mukarnaslı mihrabı, bezemeli sütunları ile devrin sanatına dair ipuçları veriyor.

- "Camilerimiz şehrin tapusudur"

Kırklareli Müftüsü Yusuf Eviş, AA muhabirine, kentte çok sayıda tarihi caminin bulunduğunu söyledi.

Eviş, "Camilerimiz şehrin tapusudur. İslam medeniyetinin olduğunun en büyük göstergesidir. Minarelerimiz tevhidin sembolü, ezanlarımız şehadetin sembolüdür. Osmanlı Trakya'da fetih hazırlığındayken ilk yapılan cami Hızır Bey Camisi'dir. Hızırbey Camisi'nin en önemli özelliği kare şeklinde yapılmış olması. İstanbul'un fethine hazırlık için topların Kırklareli Demirköy'de döküldüğü malumunuz... Ondan dolayı aslında Edirne, Kırklareli buralarda yapılan camilerin hepsinin bir fetih hazırlığı olduğunu manevi olarak görüyoruz." diye konuştu.

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Kırklareli Balkanlar cami

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