Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu'ndan belediye borçlarına ilişkin açıklama:

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, belediye borçlarına ilişkin, "Kabul ediyorum, bu borçlar benim belediye başkanlığım dönemimde yapılan borçlar ama saydığım ve sayamadığım birçok hizmet var." dedi.

Kesimoğlu, belediye binasında düzenlenen aralık ayı meclis toplantısında, göreve gelmeden önce haziran ve aralık ayları arasında çeşmelerden manganlı su aktığını söyledi.

Göreve geldikten sonra hijyenik koşulları sağlanmış son derece sağlıklı suların akmaya başladığını ifade eden Kesimoğlu, kısıtlı bütçelerle yaklaşık 2,5 milyon liralık yatırım yaparak bunu sağladıklarını ifade etti.

Belediye borçlarının eleştirildiğini vurgulayan Kesimoğlu, şöyle devam etti:

"Kabul ediyorum, bu borçlar benim belediye başkanlığım dönemimde yapılan borçlar ama saydığım ve sayamadığım birçok hizmet var. Hakkaniyeti tespit etmek lazım. Üzüldüğüm bir nokta bütün bu yapılanların yani 109 milyon liralık eleştiriye konu olan borcun 5 yıllık bir kısmı Cumhuriyet Halk Partili olduğum dönemde gerçekleşti. Bunu da anlamakta güçlük çekiyorum. Borçlarımız var, inkar etmiyoruz. Bu borçlarımızın önemli bir kısmı kamuya ait borçlar. Özel şirketlere, şahıslara elbette var ama kamuya olan borçlarımız prim ve vergi borçlarımız."