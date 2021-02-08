Kırklareli İl Halk Kütüphanesi çalışmalarda sona yaklaşıldı

Çok yönlü kullanıma uygun ve modern yapısıyla Kırklareli halkının hizmetine sunulacak olan, Kırklareli İl Halk Kütüphanesi binasında çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Modern ve çok yönlü kullanıma uygun Kırklareli İl Halk Kütüphanesi Binasında çalışmalar son hızıyla devam ediyor. Kırklareli İl Halk Kütüphanesi Binasında okuma alanı, kafe ve servis alanı, satranç ve oyun kulübü, revir çocuk bakım alanı, 17 adet bireysel çalışma ve okuma alanı, kitap bölümü, 2 adet grup çalışma alanı, kent kitaplığı, 2 adet büyük okuma alanı, 22 kişilik eğitim sınıfı, görsel işitsel salon, 64 kişilik çok amaçlı salon, sahne ve hazırlık alanları yer alacak.

