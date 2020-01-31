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Kırklareli Süt Üreticileri Birliği’nden üreticilere destek

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 31.01.2020 16:57 | Son Güncelleme

Kırklareli Süt Üreticileri Birliği Başkanı Hüseyin Demircan, süt üretimini kazançlı hale getirmek amacıyla birlik tarafından küçük ve büyük ölçekli işletmelere destek yapılacağını duyurdu.Kırklareli Süt Üreticileri Birliği Başkanı Hüseyin Demircan yaptığı açıklamada, “Kırklareli Süt Üreticileri Birliği ve süt sanayicileri tarafından süt üreticilerinin azalmasından dolayı Süt Konseyi’nin 2020 yılında açıklamış olduğu 2.30 TL’lik rakama küçük işletmelere 5-10 kuruş, büyük işletmelere de 25-30 kuruş destek yapılacak.Süt üretimini kazançlı bir hale getirmek ve üreticileri kazanır duruma getirmeye çalışan birliğimiz köylerde topladığı sütün fiyatını müstahsilin eline geçecek şekilde 2.27-2.30’dan ödemektedir.

Kırklareli Süt Üreticileri Birliği’nden üreticilere destek

Kırklareli Süt Üreticileri Birliği Başkanı Hüseyin Demircan, süt üretimini kazançlı hale getirmek amacıyla birlik tarafından küçük ve büyük ölçekli işletmelere destek yapılacağını duyurdu.
Kırklareli Süt Üreticileri Birliği Başkanı Hüseyin Demircan yaptığı açıklamada, “Kırklareli Süt Üreticileri Birliği ve süt sanayicileri tarafından süt üreticilerinin azalmasından dolayı Süt Konseyi’nin 2020 yılında açıklamış olduğu 2.30 TL’lik rakama küçük işletmelere 5-10 kuruş, büyük işletmelere de 25-30 kuruş destek yapılacak.
Süt üretimini kazançlı bir hale getirmek ve üreticileri kazanır duruma getirmeye çalışan birliğimiz köylerde topladığı sütün fiyatını müstahsilin eline geçecek şekilde 2.27-2.30’dan ödemektedir. Sütünü birliğimiz aracılığıyla satmak isteyen üreticilerimize aynı ödemeler şartıyla yardımcı olabileceğiz” dedi.

Devlet desteğine ek birlik desteği
Başkan Demircan, devletin süt üreticilerine yaptığı 7 kuruşluk desteğe birlik tarafından da 3 kuruş ilave destek yapılacağını ve 10 kuruş desteklenmiş olacağını belirtti.

Genç üreticilere teşvik
Gençleri süt üretimine teşvik eden Birlik Başkanı Demircan, “Genç üreticilerimiz fabrikada kendilerini yok etmek yerine üretim sektörüyle uğraşırlarsa daha iyi hayat şartlarını kendilerine ve ailelerine sağlamış olurlar” diye konuştu.

Buzağı destekleri
Buzağı desteklerine de değinen Hüseyin Demircan, “Aylardır gündemden düşmeyen 2018 yılı buzağı destekleri 24 Ocak Cuma günü 2 ve 4’ler yatırıldı. 31 Ocak 2020 Cuma günü (bugün) 4, 6 ve 8’ler hesaplara yatırılacak. 2019 yılı 1.Dönem Buzağı icmalleri 8 Şubat’a kadar il ve ilçe müdürlüklerinde askıdadır. Tüm üreticilerimize bol kazançlar dileriz” ifadelerine yer verdi.

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Merkez
Efe Eczanesi
Luleburgaz
Deniz Eczanesi
Buyukkaristiran
Özer Eczanesi
Babaeski
Orhan Eczanesi
Alpullu
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Buyukmandira
Demirköy Eczanesi
Demirkoy
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