Kırklareli Süt Üreticileri Birliği’nden üreticilere destek

Kırklareli Süt Üreticileri Birliği Başkanı Hüseyin Demircan, süt üretimini kazançlı hale getirmek amacıyla birlik tarafından küçük ve büyük ölçekli işletmelere destek yapılacağını duyurdu.

Kırklareli Süt Üreticileri Birliği Başkanı Hüseyin Demircan yaptığı açıklamada, “Kırklareli Süt Üreticileri Birliği ve süt sanayicileri tarafından süt üreticilerinin azalmasından dolayı Süt Konseyi’nin 2020 yılında açıklamış olduğu 2.30 TL’lik rakama küçük işletmelere 5-10 kuruş, büyük işletmelere de 25-30 kuruş destek yapılacak.

Süt üretimini kazançlı bir hale getirmek ve üreticileri kazanır duruma getirmeye çalışan birliğimiz köylerde topladığı sütün fiyatını müstahsilin eline geçecek şekilde 2.27-2.30’dan ödemektedir. Sütünü birliğimiz aracılığıyla satmak isteyen üreticilerimize aynı ödemeler şartıyla yardımcı olabileceğiz” dedi.

Devlet desteğine ek birlik desteği

Başkan Demircan, devletin süt üreticilerine yaptığı 7 kuruşluk desteğe birlik tarafından da 3 kuruş ilave destek yapılacağını ve 10 kuruş desteklenmiş olacağını belirtti.