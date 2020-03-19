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Kırklareli Valiliği: “Cuma namazı için sala okunmayacağı talimatlandırılmıştır”

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 19.03.2020 17:07 | Son Güncelleme

Kırklareli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Diyanet İşleri Başkanlığı 19.03.2020 tarih ve 278162 sayılı yazıları ile 20.03.2020 günü Cuma namazı ve 21.03.2020 cumartesi günü miraç kandili ile ilgili olarak camilerimizin (kamu kurum ve kuruluşları, Kur’an kursları ve yurtlarda bulunan mescitler de dahil olmak üzere) kapalı tutulacağı ve Cuma namazı için sala okunmayacağını talimatlandırmıştır” denildi.Kırklareli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İnsanın can güvenliğini sağlamak İslam’ın ana gayelerinden biridir.

Kırklareli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Diyanet İşleri Başkanlığı 19.03.2020 tarih ve 278162 sayılı yazıları ile 20.03.2020 günü Cuma namazı ve 21.03.2020 cumartesi günü miraç kandili ile ilgili olarak camilerimizin (kamu kurum ve kuruluşları, Kur’an kursları ve yurtlarda bulunan mescitler de dahil olmak üzere) kapalı tutulacağı ve Cuma namazı için sala okunmayacağını talimatlandırmıştır” denildi.
Kırklareli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İnsanın can güvenliğini sağlamak İslam’ın ana gayelerinden biridir. Nitekim ’Def‘-i mefâsid, celb-i menâfi‘den evlâdır’ (Zararı önlemek, fayda sağlamaktan daha önemlidir) şeklindeki genel kural, İslam hukukunun temel ilkelerindendir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen korona virüs (Kovid-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından cami ve mescitlerde cuma namazı başta olmak üzere namazların cemaatle beraber kılınmasına ara verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

“Cuma namazı için sala okunmayacağını talimatlandırmıştır”
Valilik açıklamasının devamında “Bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanlığı 19.03.2020 tarih ve 278162 sayılı yazıları ile 20.03.2020 günü Cuma namazı ve 21.03.2020 cumartesi günü miraç kandili ile ilgili olarak camilerimizin (kamu kurum ve kuruluşları, Kur’an kursları ve yurtlarda bulunan mescitler de dahil olmak üzere) kapalı tutulacağı ve Cuma namazı için sala okunmayacağını talimatlandırmıştır. Ancak hem sosyal medya mesajlarında hem de yaşanan bazı olaylardan; yaşanan salgını ve/veya vatandaşlarımızın dini duygularını istismar etmek isteyen bazı kişi veya grupların vatandaşlarımızın sağlığı için camilerimizde alınan bu önlemi zafiyete uğratmak veya alınan önlemlerde zafiyet olduğu algısı üzerinden konuyu başka alanlara çekmek isteyebilir. Tüm vatandaşlarımızdan, yaşanan salgını ve dini duygularımızı istismar ve provoke etmek isteyen kişi, grup ya da paylaşımlara kesinlikle itibar etmemelerini önemle rica ederiz” ifadelerine yer verildi.

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