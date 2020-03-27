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Kırklareli Valiliği: Edirne'den gelen 487 sığınmacı karantina altına alındı

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 27.03.2020 19:14 | Son Güncelleme

Kırklareli Valiliği: Edirne'den gelen 487 sığınmacı karantina altına alındı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valiliği, Edirne'den gelen 487 sığınmacının, geri gönderme merkezinde karantina altına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Çin'de başlayan ve tüm dünyayı tehdit etmeyi sürdüren yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ülkeyi ve vatandaşları korumak, salgının yayılmasını engellemek için tedbirlerin artırıldığı belirtildi.

Edirne'de bekleyen sığınmacıların bir kısmının Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine getirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Edirne'den gelen 487 düzensiz göçmen, bu merkezde karantina altına alınmıştır. Merkezde görev alan tüm personelimizin bugün saat 17.00 itibarıyla ikametlerine gitmeleri yasaklanmıştır. Ailelerinin, kendilerinin ve toplumumuzun sağlığı açısından görevlilerimiz, 14 gün süreyle kendilerine ayrılan misafirhanelerde misafir edilecektir."

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