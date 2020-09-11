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Kırklareli’de 16 bin TL sahte para ele geçirildi

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 11.09.2020 09:21 | Son Güncelleme

Kırklareli’de jandarma ekiplerince durumundan şüphelenilen bir şahsın üzerinden silah, uyuşturucu ve 16 bin 100 TL sahte para ele geçirildi.Kırklareli’nin Vize İlçesine bağlı Pazarlı köyünde, jandarma ekiplerince, icra edilen devriye faaliyeti esnasında şüpheli hareket ve tavırlar sergileyen Ö.Ş.

Kırklareli’de jandarma ekiplerince durumundan şüphelenilen bir şahsın üzerinden silah, uyuşturucu ve 16 bin 100 TL sahte para ele geçirildi.
Kırklareli’nin Vize İlçesine bağlı Pazarlı köyünde, jandarma ekiplerince, icra edilen devriye faaliyeti esnasında şüpheli hareket ve tavırlar sergileyen Ö.Ş. isimli şahsın üst araması yapıldı. Üst aramasında; şahıstan 1 adet ruhsatsız kurusıkıdan bozma tabanca, 20 gram kubar esrar maddesi olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde, 16 bin 100 TL değerinde sahte para ele geçirildi. Şahsın ikametinde yapılan aramada; 1 adet kurusıkıdan bozma 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 50 adet 9mm tabanca fişeği ile 1 adet ruhsatsız yivsiz av tüfeği ele grçirildi. Olayla ilgili cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda söz konusu malzemelere el konuldu. Şüpheli Ö.Ş. isimli şahıs gözaltına alınarak, hakkında “Parada Sahtecilik,6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Kullanmak İçin Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak/Kubar Esrar” suçlarından soruşturma başlatıldı.

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