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Kırklareli’de 3 ayda 195 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

07.04.2023 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 ayda 195 uyuşturucu şüphelisi yakalandı.

Kırklareli’de 3 ayda 195 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kentte 3 ayda "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" ve "uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" suçundan 195 şüpheli yakalandı.

Yakalanan 195 şüphelinden 22’si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ekiplerce, 343,27 gram metamfetamin, 42,15 gram eroin, 232,53 gram esrar, 297,12 gram sentetik kannabinoid, 9,85 gram skunk, 193 sentetik ecza, 5 uyuşturucu hap, 5 tabanca, 3 tüfek ve bunlara ait 150 mermi ele geçirildi.

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