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Kırklareli’de avcılar denetlendi

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 27.01.2020 18:06 | Son Güncelleme

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekipleri av koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında 82 kişiyi kontrol etti.

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekipleri av koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında 82 kişiyi kontrol etti. Yapılan kontrollerde kurallara uymayan 12 kişi hakkında idari para cezası ve tazminat uygulandı.
Kırklareli DKMP ekipleri, geçtiğimiz hafta sonu kaçak avcılarla mücadele doğrultusunda av koruma ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi. Yapılan faaliyette 82 kişi denetlendi. Denetleme sonucunda 12 kişi hakkında kaçak av ve benzeri sebeplerden dolayı idari para cezası ve tazminat uygulandı.

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