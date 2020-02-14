Kırklareli'de metruk binada öldürülen Zeynep'in annesi umreye gönderilecek

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'de geçen yıl mart ayında metruk binada öldürülen 11 yaşındaki Zeynep Esin'in annesi, Vali Osman Bilgin'in girişimleriyle umreye gönderilecek.

Bilgin, Sosyal Dayanışma Merkezini (SODAM) ziyaretinde, Kur'an kursundaki kadınlarla bir araya geldi.

Kursta eğitim gören Zeynep Esin'in annesi Elif Esin, Vali Bilgin'den kendisini umreye göndermesi talebinde bulundu.

Bilgin, talebini kabul ederek, Esin'e beraberinde 2 kişi ile umreye gönderme sözü verdi.

Vali Osman Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Elif Esin'in umre talebini yerine getireceği için mutlu olduğunu söyledi.

Esin ailesinin çok acı günler geçirdiğini, aileyi hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını belirten Bilgin, "Kızımız maalesef katledilmişti. Annesiyle yaptığımız görüşmede umreye gitmek istediğini belirtti. Biz de bir hayırseverimize ilettik ve sağ olsun kardeşimizin 2 kişiyle umreye gitmesini finanse ediyor. Kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah kardeşimizin acısını hafifletmek adına hem de ibadetini yapması için çok güzel vesile olur." dedi.