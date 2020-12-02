YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Kırklareliler maske takma kuralına uyuyor

Kırklareliler maske takma kuralına uyuyor

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 02.12.2020 16:28 | Son Güncelleme

Kırklarelililer yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen maske takma kuralına uyduğu görüldü.Mart ayından bugüne kadar ülkemizde birçok can kayıplarına sebep olan korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler Kırklarelili vatandaşların çoğunluğu maske kullanımına özen gösteriyor.

Kırklarelililer yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen maske takma kuralına uyduğu görüldü.
Mart ayından bugüne kadar ülkemizde birçok can kayıplarına sebep olan korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler Kırklarelili vatandaşların çoğunluğu maske kullanımına özen gösteriyor. İl genelinde maske ve fiziksel mesafe kurallarına riayet edilmesi noktasında yoğun bir denetleme takvimi içerisinde bulunan Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde vatandaşların yoğunlukta olduğu alanlarda uyarılarda bulunuyor. Özellikle ATM ve PTT binaları önünde fiziksel mesafenin unutulmaması için anonslarda bulunan ekipler uygulamalarını, evde karantinada bulunan vatandaşların bulunduğu ikametlerde de sürdürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Ben de zorluklar yaşadım' 'Ben de zorluklar yaşadım'
Belediye başkanı kayak yaparken kaburgasını kırdıBelediye başkanı kayak yaparken kaburgasını kırdı
1/

Kırklareli Namaz Vakitleri 2 Aralık Çarşamba

İmsak
06:41
Sabah
08:13
Öğle
13:06
İkindi
15:27
Akşam
17:48
Yatsı
19:15

Kırklareli Nöbetçi Eczaneler 2 Aralık Çarşamba

Baskın Eczanesi
Merkez
Şıpka Eczanesi
Luleburgaz
Deniz Eczanesi
Buyukkaristiran
Bizim Eczanesi
Babaeski
Orhan Eczanesi
Alpullu
Serap Eczanesi
Buyukmandira
Demirköy Eczanesi
Demirkoy
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.