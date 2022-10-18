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Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı

18.10.2022 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 11 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, Afganistan ve Fas uyruklu 11 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
jandarma komutanlığı

Kırklareli Namaz Vakitleri 18 Ekim Salı

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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Kırklareli ECZANELER
Kırklareli ATM’LER

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