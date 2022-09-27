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Kırklareli'nde 1500 litre kaçak içki ele geçirildi

27.09.2022 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde 1500 litre kaçak içki ele geçirildi

Kırklareli'nde 1500 litre kaçak içki ele geçirildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 1500 litre kaçak içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Babaeski ilçesinde bazı ikamet ve iş yerlerine yönelik kaçak içki operasyonu düzenledi.

Operasyonda 1500 litre kaçak içki ile 950 boş şişe ele geçirildi.

Gözaltına alınan bir şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kırklareli jandarma operasyon

Kırklareli Namaz Vakitleri 27 Eylül Salı

İmsak
05:30
Sabah
06:56
Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Kırklareli ECZANELER
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