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Kırklareli'nde bir otomobilde 43 litre gümrük kaçağı içki ele geçirildi

12.04.2022 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde bir otomobilde 43 litre gümrük kaçağı içki ele geçirildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda 43 litre gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bulgaristan'dan getirilen gümrük kaçağı içkilerin piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı.

Ekipler Babaeski ilçesinde G.Ö'nün yönetimindeki otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 43 litre gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Olayla ilgili G.Ö. gözaltına alındı.

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