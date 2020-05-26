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Kırklareli'nde çaldıkları cenaze aracıyla uyuşturucu taşıyan 3 şüpheli yakalandı

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 26.05.2020 13:49 | Son Güncelleme

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün: - "Aracı belediyenin garajından sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilip çalmışlar. Olaydan sonra şüpheliler beni aradı. Garip bir şey, şikayetçi olmamamızı talep ettiler"

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde belediyeye ait cenaze aracını çalarak uyuşturucu taşıyan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Demirköy Belediyesine ait cenaze arazının yerinde olmadığını fark eden personel, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polis ekipleri yaptığı çalışmada aracın 3 şüpheli tarafından çalındığını tespit etti.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri S.T'nin idaresindeki aracı Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesi yakınlarında durdurdu.

Olayla ilgili S.T, S.A. ve U.V. gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda ise kullanıma hazır bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

- Belediye Başkanı'ndan şikayetçi olmamaları talebinde bulunmuşlar

Aracı teslim almak için Lüleburgaz Jandarma Komutanlığına gelen Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok ilginç bir olayla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Aracın yerinde olmadığını fark ettiklerinde tüm personelin tek tek telefon ile arandığını ancak herhangi gibi bir sonuç alamamaları üzerine durumu polis ekiplerine bildirdiklerini anlatan Gün, jandarma ekiplerinin kısa süre içerisinde şüphelileri yakaladıklarını ifade etti.

Güvenlik güçlerine teşekkür eden Gün, "Aracı belediyenin garajından sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilip çalmışlar. Olaydan sonra şüpheliler beni aradı. Garip bir şey, şikayetçi olmamamızı talep ettiler. Fakat bunların kafaları yerinde değil maddeden dolayı biz gerekenin yapılacağını bundan sonra adaletin karar vereceğini, bizim şikayetçi olacağımızı, gereken neyse söyledik onlara." diye konuştu.

- "Uyuşturucu madde almak için aracı çalarak Çorlu'ya gitmişler"

İlçelerinin adının bu konuyla anılmasına çok üzüldüğünü dile getiren Gün, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne yazık ki gençlerimizi bu madde bağımlılığından kurtaramıyoruz. Allah bunları satanları, gençlerimizin hayatlarını mahvedenleri kahretsin. Uyuşturucu madde almak için aracı çalarak Çorlu'ya gitmişler. Dönüşte de yakalanmışlar. İnşallah cezasını çekerler bunlar da ders olur. İlk yakalandıklarında belediye personelimiz olarak söylemişler kendilerini. Fakat belediyemizle hiçbir şekilde yakından uzaktan alakaları yok."

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