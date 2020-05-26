Kırklareli'nde çaldıkları cenaze aracıyla uyuşturucu taşıyan 3 şüpheli yakalandı

Aracın yerinde olmadığını fark ettiklerinde tüm personelin tek tek telefon ile arandığını ancak herhangi gibi bir sonuç alamamaları üzerine durumu polis ekiplerine bildirdiklerini anlatan Gün, jandarma ekiplerinin kısa süre içerisinde şüphelileri yakaladıklarını ifade etti.

Aracı teslim almak için Lüleburgaz Jandarma Komutanlığına gelen Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok ilginç bir olayla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Olayla ilgili S.T, S.A. ve U.V. gözaltına alındı. Araç ta yapılan aramalarda ise kullanıma hazır bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Polis ekipleri yaptığı çalışmada aracın 3 şüpheli tarafından çalındığını tespit etti.

Güvenlik güçlerine teşekkür eden Gün, "Aracı belediyenin garajından sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilip çalmışlar. Olaydan sonra şüpheliler beni aradı. Garip bir şey, şikayetçi olmamamızı talep ettiler. Fakat bunların kafaları yerinde değil maddeden dolayı biz gerekenin yapılacağını bundan sonra adaletin karar vereceğini, bizim şikayetçi olacağımızı, gereken neyse söyledik onlara." diye konuştu.

- "Uyuşturucu madde almak için aracı çalarak Çorlu'ya gitmişler"

İlçelerinin adının bu konuyla anılmasına çok üzüldüğünü dile getiren Gün, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne yazık ki gençlerimizi bu madde bağımlılığından kurtaramıyoruz. Allah bunları satanları, gençlerimizin hayatlarını mahvedenleri kahretsin. Uyuşturucu madde almak için aracı çalarak Çorlu'ya gitmişler. Dönüşte de yakalanmışlar. İnşallah cezasını çekerler bunlar da ders olur. İlk yakalandıklarında belediye personelimiz olarak söylemişler kendilerini. Fakat belediyemizle hiçbir şekilde yakından uzaktan alakaları yok."

