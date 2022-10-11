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Kırklareli'nde çamura saplanan ineği AFAD ekipleri kurtardı

11.10.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde çamura saplanan ineği AFAD ekipleri kurtardı

Kırklareli'nde çamura saplanan ineği AFAD ekipleri kurtardı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde çamura saplanan inek, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Kayalı köyünde besici Yıldıray Aşöven'e ait inek, otladığı sırada çamura saplandı.

İneği kendi imkanlarıyla kurtaramayan besici, AFAD'dan yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen ekipler, ineği kepçeye bağlanan halat yardımıyla kurtardı.

Aşöven, AFAD ekiplerine teşekkür etti.

Kırklareli'nde çamura saplanan ineği AFAD ekipleri kurtardı

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