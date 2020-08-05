YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Kırklareli'nde derede balık ölümleri araştırılıyor

Kırklareli'nde derede balık ölümleri araştırılıyor

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 05.08.2020 18:33 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde derede balık ölümleri araştırılıyor

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen balık ölümlerine ilişkin çalışma başlatıldı.

Lüleburgaz Deresi Taşköprü mevkisinde çok sayıda ölü balık olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildirdi. Müdürlük ekipleri balık ölümlerinin yaşandığı dere incelemede bulundu.

Bölgeye gelen Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de çalışma yaptı.

Vatandaşlardan Mustafa Karakaya, AA muhabirine, bir süre önce derenin kırmızı renkte aktığını ileri sürerek, "Dere kenarına geldiğimizde yüzlerce balık ölüsü gördük. İrili ufaklı balıklar vardı. Ne zamandır buradalar bilmiyoruz." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Neden akıllı saat kullanmalısınız?Neden akıllı saat kullanmalısınız?
Kırklareli’de 18.dönem Polis Savunma Taktikleri Eğitimi Kursu Sona ErdiKırklareli’de 18.dönem Polis Savunma Taktikleri Eğitimi Kursu Sona Erdi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çeşme Kaymakamının görev yeri değişti

Çeşme Kaymakamının görev yeri değişti

Bellona Kayseri transferi kapattı

Bellona Kayseri transferi kapattı

Uşak’ın saklı cenneti Dereboyu, keşfedilmeyi bekliyor

Uşak’ın saklı cenneti Dereboyu, keşfedilmeyi bekliyor

İl Jandarma Komutanı Uysal Ağaoğlu veda ziyaretlerine başladı

İl Jandarma Komutanı Uysal Ağaoğlu veda ziyaretlerine başladı

Osmanlı Devlet’inden kalma 700 yıllık Yörük köyü Günüören

Osmanlı Devlet’inden kalma 700 yıllık Yörük köyü Günüören

Belediyenin nohutları aşevinde yemek olup sofralara gidecek

Belediyenin nohutları aşevinde yemek olup sofralara gidecek

Kırklareli Namaz Vakitleri 5 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:18
Sabah
06:02
Öğle
13:22
İkindi
17:16
Akşam
20:32
Yatsı
22:09

Kırklareli Nöbetçi Eczaneler 5 Ağustos Çarşamba

Gönül Eczanesi
Merkez
Okyay Eczanesi
Luleburgaz
Can Eczanesi
Buyukkaristiran
Çevik Eczanesi
Babaeski
Nergiz Eczanesi
Alpullu
B. Mandıra Eczanesi
Buyukmandira
Başak Eczanesi
Demirkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Lüleburgaz’da vatandaşın elektrik sayacını çaldılar

Lüleburgaz’da vatandaşın elektrik sayacını çaldılar

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Lüleburgaz’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Lüleburgaz’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

‘Bebeğimi hangi çöplüğe attınız!’ isyanı

‘Bebeğimi hangi çöplüğe attınız!’ isyanı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.