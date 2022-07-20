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Kırklareli'nde hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüpheli gözaltına alındı

20.07.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüpheli gözaltına alındı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde eski bir fabrikadan bakır kablo çalarken suçüstü yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde önceden ayçiçeği yağı fabrikası olarak kullanılan eski binada kabloların çalındığı ihbarını değerlendirdi.

Ekipler T.Ü'yü (35), fabrikanın zemin katında bakır kabloları söktüğü sırada suçüstü yakaladı.

Şüpheli gözaltına alındı.

Fabrikadan şüphelinin söktüğü 80 metre bakır kabloya ise el konuldu.

T.Ü'nün 7 hırsızlık, 5 uyuşturucu ve basit yaralamadan kaydının olduğu öğrenildi.

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Kırklareli Namaz Vakitleri 20 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:53
Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Kırklareli ECZANELER
Kırklareli ATM’LER

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