Kırklareli'nde jeneratör çalan 3 şüpheli, 600 saatlik kamera kaydı izlenerek yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Vize ilçesinde bir evden iki jeneratör çalan 3 şüpheli, jandarma ekiplerinin 600 saat kamera kaydı görüntüsünü izlemesiyle gözaltına alındı.

Kömürköy köyünde bir evden iki jeneratörün çalındığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler 30 noktadaki güvenlik kamerası, 10 Plaka Tanıma Sistemi ile 5 noktadaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kaydını incelemeye aldı. 600 saatlik kamera kaydı izleyen ekipler, hırsızlık şüphelilerinin kimliklerini tespit etti.

Jandarma ekipleri Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlediği operasyonda F.A, A.D. ve E.T'yi yakaladı. Şüphelilerden F.A'nın 22, A.D'nin 18, E.T'nin ise 17 suç kaydının olduğu belirlendi.

Ele geçirilen jeneratörler sahibine teslim edildi. Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.



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