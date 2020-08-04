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Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 04.08.2020 09:54 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde define bulmak amacıyla kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 5 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Vize ilçesinin Pazarlı ve Balkaya köylerinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, iki bölgede düzenlendiği operasyonda F.G, B.A, B.M.Ş, H.K. ve R.A'yı suçüstü yakaladı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.

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