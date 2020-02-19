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Kırklareli'nde kaçak "vizon postu" ve "kürk mont" ele geçirildi

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 19.02.2020 17:44 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde kaçak "vizon postu" ve "kürk mont" ele geçirildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan yolcu otobüsünde 472 vizon postu, 3 kürk mont, otomobil yedek parçaları ve kaçak içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'na yakın bölgede gerçekleştirdiği trafik uygulamasında, N.R.K. idaresindeki yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüste yapılan aramada 472 vizon postu, 3 kürk mont, 25 litre kaçak içki ve 136 bin 900 lira değerinde 15 otomobil yedek parçası ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü N.R.K. ve H.G'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kaçak Kırklareli Operasyon vizon

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